英國學校強姦文化震驚全國　過萬女生控訴性侵悲劇　最年輕得9歲

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-03 19:02

英國女子埃弗拉德（Sarah Everard）夜晚獨自歸家遇害的案件引起極大迴響。不少人頓時驚覺女性的人身安全每分每秒都面臨威脅，即使努力避開陷阱都似乎難逃厄運。我們以為安全的地方原來都不安全——校園也一樣。 英國近日愈來愈多人揭露校園的強姦文化（rape culture），逾萬名女生透過網絡平台講述學生時代遭遇過的性暴力、性別歧視和厭女情況。被捲進風波的不少都是私立學校，甚至被指要求受害者噤聲。

22歲的薩拉（Soma Sara）曾就讀私立學校，經歷過被性虐待。她去年創立「人人受邀」網站（Everyone’s Invited），邀請校園強姦文化的受害者匿名分享自己的經歷。截至目前為止，網站已經收到逾1.3萬宗的個案。

很多情節都叫人看得難受。有就讀寄宿學校的女生寫道：「對一名男生說了無數次『不』後，他強迫我上樓強姦我，當時我一直哭，並且流血，多次叫他停下來。」另一名曾就讀倫敦一間是私立學校的前學生說：「男生會有記分卡，他們和不同人有不同性行為都會得到分數」，「他們也總是會根據校內女生的身體部位和她們於性行為做得有多好來比較和評分」。有人於派對被脫掉衣服，被迫進行性行為和傳露骨相片給較年長的男生。年紀最少的受害者只得9歲。

圖為「人人受邀」網站創辦人薩拉。（Instagram：somasara）

個案雖然沒有列出受害者和施暴者的名字，但就附有所屬學生的名字，其中不乏每學期學費索價數千英鎊的精英名校，例如是國王學院中學（King’s College School）、海格特學校（Highgate School）和達利奇公學（Dulwich College）。有現在和以前的學生向這些學校寫公開信，指控校內噤聲和指責受害人的文化。其中有人表示，她被學校阻止就性侵犯個案採取法律行動。

這種強姦文化卻不是局限於精英名校，數十間平民公立學校都被點名。有人指，女生升讀預科時被迫為男生表演脫衣舞，「他們根據脫衣舞有多『好』將我們排名。我被列為最好，『預留』給學生代表。我被告知如果我對其他男生有興趣，他們就會將脫衣舞片段傳給所有人。學校知道，但只是以『男生就是這樣』（boys will be boys）了事。」薩拉也強調，強姦文化是一種大流行，所有學校、大學和社會都存在，這也是網站起名為「人人受邀」的原因。

圖為2021年3月25日，英國倫敦的海格特學校有學生發起示威，抗議強姦文化。（路透社）

學界和政界都對強姦文化的規模感到震驚。除了個別學校發表聲明表明將調查事件以外，教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）也開腔回應。他促請受害者將事情告訴給信任的人，誓言將採取合適的行動，並指所有學校都不應該讓年輕人感到不安全，甚至成為性虐待發生的地方。工黨影子大臣菲利普斯（Jess Phillips）表示，很多指控可能未達到構成刑事罪行的門檻，但仍然使人擔憂。她認為，英國需要有更好的檢查制度，並要就事件展開恰當的調查。

「被人侵犯，要即刻話唔好，重要大聲嗌救命，要快啲逃去安全嘅地方，將件事話畀你信任嘅人聽。」廣告、父母和老師向來都是這樣教導我們，但只是這樣就足夠嗎？羅漢普頓大學（University of Roehampton）犯罪學教授吉爾（Aisha K. Gill）指出，學校有責任保護學生，包括營造安全環境讓受害者站出來和教育其他學生，「他們如何教導要尊重別人？他們如何鼓勵年輕人建立健康的關係？」她認為，性教育課程應該專注於交叉性（intersectionality）和同意（consent）。