氣候峰會22日揭幕　美媒：拜登將宣布2030年溫室氣體排放量減半

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-21 10:16

美國氣候峰會將於4月22日開幕。美媒4月20日援引消息人士披露，美國總統拜登（Joe Biden）將在美國氣候峰會上做出重要承諾。

2021年4月20日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室會見國會議員。（AP）

據美聯社報道，3位了解白宮計劃的匿名消息人士4月20日透露，美國總統拜登將做出承諾，到2030年，美國的温室氣體排放將減少至少一半。這項不具約束力但具有重要象徵意義的承諾是為期兩天的美國氣候峰會的關鍵內容。

評論指出，50%的減排目標將是美國此前承諾的近兩倍，並有助於拜登政府推動其他國家實現雄心勃勃的減排目標。

拜登這項提議要求美國電力和運輸部門進行重大改革，包括大幅增加風能和太陽能等可再生能源的使用，大幅削減煤炭和石油等化石燃料的排放。

美國總統氣候特使克里（John Kerry）2021年4月14日至17日訪問了中韓兩國。圖為韓國外交部長官鄭義溶4月17日在首爾與克里（左）會面。（AP）

報道指出，氣候目標是2015年巴黎氣候協議的關鍵要求，拜登在就任美國總統第一天就重新加入了該協議。這也是拜登邁向2050年淨零碳排放最終目標的一個重要標誌。

此前，科學家、環保團體甚至商界領袖都曾呼籲拜登制定一個目標，即到2030年，美國温室氣體排放量將在2005年的水平上減少至少50%。