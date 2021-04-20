美國氣候峰會｜布林肯：美再生能源創新落後中國

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-21 09:32

美國總統拜登（Joe Biden）主持的氣候峰會即將召開，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月19日警告稱，美國在綠色經濟方面正在落後中國，美國必須領導可再生能源革命，以贏得與中國的長期戰略競爭。

在白宮氣候峰會召開前，美國國務卿布林肯4月19日在馬里蘭州發表講話警告稱，美國在綠色經濟方面正在落後中國。

布林肯指，將可再生能源投資視為中美對抗的當務之急，並將全球變暖帶來的挑戰視為創造更多就業機會和輸出美國價值觀的機會。

布林肯在講話中指出，中國已經擁有全球近三分之一的可再生能源專利，是全球最大的太陽能電池板、風力渦輪機、電池和電動汽車生產國和出口國。「如果我們不能領導可再生能源革命，很難想像美國能贏得與中國的長期戰略競爭。」

他説，如果美國不能在清潔能源投資上迎頭趕上，「美國將失去以一種反映我們的利益和價值觀的方式塑造世界氣候未來的機會，我們將失去無數美國人民的就業機會」。

布林肯提出了轉向綠色經濟的經濟理由。他指出，到2025年，全球可再生能源市場的價值預計將達到2.15萬億美元。

布林肯説：「這是美國目前可再生能源市場規模的35倍以上。」他補充説，太陽能和風能技術人員的職位是美國就業市場增長最快的行業之一。

據美國彭博社報道，布林肯19日發表講話時還説，氣候變化將日益成為美國外交政策的中心，但他誓言，拜登政府不會由於「某些國家」在遏制氣候變化方面取得了進展，而讓其在「踐踏人權」等不良行為方面逍遙法外。