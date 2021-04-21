習近平與印尼總統通話　將助印尼建設區域疫苗生產中心

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-04-21 11:36

中國國家主席習近平4月20日與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）通電話，提出中方會協助印尼建設區域疫苗生產中心，共同抵制「免疫鴻溝」。

2018年11月17日，中國國家主席習近平（右）在莫爾茲比港會見印度尼西亞總統佐科維多多。（新華社）

據新華社4月20日報道，習近平指出，中方歡迎印尼抓住中國構建新發展格局的契機，統籌推進兩國各領域務實合作，深入對接共建「一帶一路」倡議和「全球海洋支點」構想，打造更高質量、更大規模合作。中方歡迎印尼擴大優質產品對華出口，支持中國企業增加對印尼投資。雙方要推動區域全面經濟夥伴關係協定生效實施，促進區域貿易自由化和經濟一體化水平。

習近平強調，反對「疫苗民族主義」，兩國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗合作走在全球前列。中方將在全面推進國內疫苗接種工作的同時，繼續同印尼開展疫苗合作，協助印尼建設區域疫苗生產中心，共同抵制「免疫鴻溝」。

佐科維多多則表示，印尼與中國是好朋友、好兄弟，印尼希望學習借鑑中國有關經驗，深化兩國經濟貿易關係，積極推進雅萬鐵路建設，深化人文交流，共建「一帶一路」，希望繼續同中方加強疫苗生產合作。