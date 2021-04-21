習近平將出席拜登氣候峰會　美媒猜測兩人將舉行場邊會晤

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-21 18:00

美國總統拜登（Joe Biden）將於4月22日至23日舉辦網上氣候峰會，邀請了數十國領導人出席，中國國家主席習近平也將出席。美媒稱，外國預期習近平和拜登或在峰會間隙舉行場邊會晤。

白宮3月26日發布聲明稱，拜登已邀請40個國家領導人一同出席4月22日至23日舉行的網上氣候問題峰會，會議將向公眾直播。據白宮公布的名單，受邀國家領導人包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、德國總理默克爾（Angela Merkel）等。

中國外交部4月21日發表聲明稱，應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平將於4月22日在北京以視像方式出席領導人氣候峰會並發表重要講話。

美國彭博社4月21日報道稱，習近平將參加拜登組織的氣候峯會。這一跡象表明，在兩國關係冷淡的情況下，氣候問題是兩國可以合作的一個領域。

報道稱，華盛頓和北京在一系列問題上存在分歧。儘管如此，兩國仍顯示出了共同努力應對氣候變化的熱切願望。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）網站報道稱，許多人預計，中美兩國領導人會在這次氣候峰會間隙舉行首次雙邊會晤。

報道稱，減少碳排放是中美兩國可以合作的少數領域之一。