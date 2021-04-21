美國主辦氣候領導人峰會即將開幕　你應要知道的3件事

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-21 19:00

美國總統拜登（Joe Biden）召開的氣候領導人峰會即將在4月22日，即香港時間23日舉行。這次會議被視為是將在11月舉行的聯合國氣候變化大會（COP）的前奏，美國亦預期將利用這機會，重新返回主導全球應對氣候變化的位置。

圖為2012年3月，美國加州鍊油廠排放的景象。（Reuters）

會議有多少國家參加？

領導人峰會將以視像形式，一連兩日舉行。拜登已邀請40個國家領袖，包括中國、俄羅斯、印度、歐洲各國等的參與。

美國總統氣候特使克里（John Kerry）上周訪華，並於4月17日簽署共同聲明，在應對氣候變化，環保及減排上展開合作。中國與美國是全球最大碳排放的國家，兩國無疑將成為這次會議的主角。

對美國有什麼重要性？

美國在前總統特朗普（Donald Trump）否定氣候問題，退出巴黎協議，大力發展傳統化石工業。拜登上任後，希望扭轉局勢追回失去4年的時間，重返主導全球應對氣候變化的位置。

而在過去特朗普的4年中國際社會亦目睹美國的混亂，對美國信心產生動搖。重建美國在各國的信心，亦成為拜登會議上的一個重要目的。

拜登已表明將大力發展綠色產業，並在電動車產業上追上中國。最新報道指拜登將在會議上宣布美國在2030年把溫室氣體減排一半的目標。

圖為2016年1月，美國加州棕櫚泉，風能發電使用的大量風車。（Reuters）

美國重返可以帶來多少幫助？

中國與美國是全球最大碳排放國家，中國已在2020年9月宣布將在2030年達到碳排放的峰值，並在2060年達成碳中和目標，日本、英國等亦先後宣布減排及達成碳中和的目標。

美國現正準備重返《巴黎協定》，《巴黎協定》的目標是讓全球溫度上升控制在攝氏2度，甚至1.5度以下，以避免氣候變化帶來及更多的天災破壞。

儘管按目前各國的承諾仍難以達成目標，但美國的參與相信可以加快進度。白宮已表明這次的會議，重點將包括讓各國參與努力達成控制在1.5度的目標，協助發展中國家減少排放，及推動綠色產業發展等。