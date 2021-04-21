澳洲取消維多利亞省4份與外國簽訂協議　包括與中國一帶一路協議

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-21 18:54

澳洲聯邦政府4月21日宣布，取消維多利亞省（Victoria）4份與外國簽訂的協議，包括兩份與中國一帶一路有關的協議。

這兩份與中國簽訂的一帶一路協議，都是由維多利亞省政府與中國國家發展和改革委員會簽訂，其中一份是2018年10月簽的諒解備忘錄，另一份是2019年10月簽的框架協議。

至於其餘兩份遭取消的協議，一份為維多利亞省教育暨訓練部在2004年與伊朗政府機構簽訂的諒解備忘錄，另一份為維多利亞省與敘利亞政府1999年簽訂的諒解備忘錄，為一項鼓勵科學合作的協議。

圖為澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月2日在國會下議院發言。（AP）

澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示：「我考慮到這4項安排與澳洲的外交政策互相抵觸，或不利於我們的外交關係以符合《澳洲外交關係法（省與地方安排）2020》的相關標準。」

澳洲2020年12月3日通過《外交關係法》，讓政府有權否決地方政府與外國政府簽訂的協議。這是聯邦政府首次使用有關權力取消省政府的協議。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）之前在2021年2月曾表示，維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」協議沒好處，它可能在數周內取消。