澳洲總理莫里森重組內閣　成立工作小組　糾正政府內歧視女性行為

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-29 19:47

澳洲莫里森（Scott Morrison）政府高官及人員捲入性醜聞，民望跌至一年新低。莫里森在3月29日宣布，將重組內閣並成立工作小組，以消除政府內職場的歧視女性文化。

圖為3月15日，澳洲有民眾發起遊行示威，抗議接二連三地曝光的政府內部性醜聞。（Reuters）

莫里森29日宣布，將兩名捲入性醜聞的閣員，司法部長波特（Christian Porter）及國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）調職。波特被指在1998年強姦一名16歲女學生，而受害人已於2020年6月去世。儘管波特否認指控，但一直備受批評。

至於雷諾茲則被指對議會辦公室一名女職員投訴遭強姦的案件處理不當，更曾公開指責她撒謊，同樣備受批評。波特會將被調至工業、科學與技術部門，雷諾茲則會被調至較為低調的職位。

莫里森同時宣布將起用多名女性擔任新內閣職位，承諾將令新內閣的女性比例提升至歷來最高，又委任外長佩恩（Marise Payne）成立工作小組，檢視並改善政府內職場文化，解決歧視女性問題。

澳洲政府近日接連爆出性醜聞，牽涉多名高官及國會職員，衝擊政府管治威信。莫里森亦因處理態度和失言，飽受批評。根據民意調查機構Newspoll最新調查，莫里森政府民望短短兩周由62%急跌至55%，創下新低。