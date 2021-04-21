普京發表國情咨文　批評西方對俄羅斯不友好行動持續

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-04-21 19:52

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）4月21日發表年度國情咨文，今年是這位總統發表的第17次國情咨文。他批評西方對俄羅斯的不友好行動持續不斷，他又指，俄羅斯已表現出最為謙遜的態度。

俄羅斯衛星通訊社4月21日報道，受疫情影響，此次活動要求記者在整個活動期間須保持社交距離，並佩戴口罩，媒體代表需持有3份核酸檢測陰性結果證明方可入場，允許參加活動的記者人數也有所減少，共有435名媒體代表能夠進行現場報道，2020年為900名。

普京在開場致辭中稱，國情咨文將主要涉及國內問題，包括衞生保健、社會政策、經濟以及對外政策和安全問題。

普京談新冠疫情

普京首先讚揚醫學專家在疫情中取得突破。普京稱，俄羅斯專家在疫情中研發出3種可靠的新冠疫苗。

他又稱，當時專家認為新冠疫情非常危險，醫務人員不堪重負，個人防護設備不足，商店儲備下降。當疫情襲來時，俄羅斯除了擔心還有信心，相信能克服考驗。

普京還呼籲所有俄羅斯人接種疫苗。他稱，疫情對人們的福利造成打擊，成為對世界各國的挑戰。

普京談氣候問題

普京稱，必須應對氣候變化的挑戰，創建一個碳循環產業，有必要為能源發展創造新的綜合方法，俄羅斯温室氣體的排放量應少於歐盟。他強調環境保護是一個關鍵問題。

報道指，普京又表示，西方對俄羅斯的不友好行動持續不斷，俄羅斯已表現出最為謙遜的態度，常常不僅對不友好的舉動不作回應，就連公然的蠻橫無禮也忍讓再三。

普京還談到俄羅斯安全局近日挫敗的一宗針對白羅斯（前譯白俄羅斯）總統的刺殺案，普京稱，不公平制裁的做法正在發展為更加危險的事情：這是關於在白羅斯的未遂政變，而西方對令人髮指的暗殺盧卡申科（Alexander Lukashenko）的企圖沒有任何反應。