美媒：美國駐俄羅斯大使拒絕被遣返　稱普京想的話會迫走他

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-20 15:00

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早在美國總統拜登（Joe Biden）「殺手」評價出口當天便已召回大使，美國傳媒透露，美國駐俄大使正在被勸退，但他嚴詞拒絕。

美國Axios新聞網4月19日引述兩名消息人士透露，美國駐俄羅斯大使沙利文（John Sullivan）拒絕被「建議」離開俄羅斯，返回美國進行俄美關係探討。

消息説，俄羅斯沒有驅逐沙利文，而是在傳召後，由俄羅斯外交部高級外交政策官員烏沙科夫（Yuri Ushakov）出面，向沙利文建議，回去華盛頓與拜登政府官員們在一起對當前美方制裁俄羅斯的情況進行研討。

了解沙利文想法的人透露，如果普京執意想要趕沙利文走，就會出手迫他走。

圖為2011年3月10日，美國時任副總統拜登在俄羅斯會見普京。 (AP）

Axios指出，受人尊重的外交官沙利文，是為數不多的前總統特朗普（Donald Trump）政府留任高官，現在站到了拜登決斷力早期測試平台的暴風眼中。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在4月16日表示，俄方建議沙利文返回美國，進行具體的、嚴肅的俄美關係討論；俄外交部認為雙方既然是互派大使，那麼理應同樣被安排返回各自的國家，這樣利於對目前的俄美關係進行評估和探討。

俄羅斯在拜登3月17日表態稱「普京是殺手」的言論當天，已經召回駐美大使。