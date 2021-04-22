美國氣候峰會｜無安排雙邊會談　「習拜會」料不會發生

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-22 08:36

中國國家主席習近平以視像形式出席美國4月22日召開的氣候峰會，惟白宮21日稱，不預期美國總統拜登（Joe Biden）與其他國家領袖雙邊會談。

《華爾街日報》3月18日曾引述消息人士稱，中國有意促成習近平與拜登在4月以視像方式舉辦「習拜會」。惟中美2+2會談在3月18至19日於阿拉斯加州舉行後，雙方官員在開場白及拍照環節發生爭論，此後有關「習拜會」的預期已降溫。

拜登22至23日舉行全球氣候變遷領袖視訊峰會，廣邀40個國家與國際組織領袖共同出席，商討如何面對氣候變遷危機。

中國外交部發言人華春瑩21日宣布，習近平應拜登邀請，4月22日在北京以視像方式出席領導人氣候峰會並發表重要講話。

這將是拜登上任後，首次與習近平同場會談。

中國國家主席習近出席美國白宮2021年4月22日召開的氣候視像峰會，惟美國資深官員說，這次峰會沒安排任何雙邊會談。圖為2020年7月，鏡頭下俄羅斯烏里揚諾夫斯克的風力發電機。（Reuters）

美方資深官員21日在簡報會中被問及是否藉此機會安排拜登與他國領袖舉行雙邊會談時表示，這次峰會是以虛擬方式進行，因此未來2天，並未安排任何雙邊會談或另闢視訊會議。

由此看來拜登將不會利用這次機會，與習近平或俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等舉行雙邊會談。

對中美來說，是次會議被視為美國氣候特使克里（John Kerry）14至17日訪問中國上海的後續進展。克里與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。中美隨後於在18日發表聯合聲明，稱「兩國均期待4月22日到23日美國主辦的領導人氣候峰會」。