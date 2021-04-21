拜登氣候峰會前夕　習近平料不再提新目標的理由

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-21 21:00

4月20日，就在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表氣候問題演講後數小時後，中國國家主席習近平在中國海南舉辦的博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式上發表了視頻演講。和美國輿論期待不同的是，習近平在此次演講中並沒有就氣候變化問題提出新的政策目標。

布林肯的氣候問題演講是為美國總統拜登（Joe Biden）本周主持氣候峰會做準備。包括之前白宮氣候問題特使克里（John Kerry）訪華，都是為了讓拜登的氣候峰會取得一定的成果，其中就包括勸説中國就一些温室氣體的管控做出新的承諾，和拜登政府在峰會公布的新目標相協調。

2020年12月12日，中國國家主席習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發表講話，宣布中國國家自主貢獻一系列新舉措。（新華社）

但是，從目前來看，中國政府不太可能在此次拜登主持的氣候峰會上公布新的減排目標。就氣候變化問題，習近平20日在演講中提到，要堅持綠色發展理念，共同推進應對氣候變化國際合作，加大落實應對氣候變化《巴黎氣候協定》；要堅持共同但有區別的責任原則，解決發展中國家在資金、技術、能力建設方面的關切。

根據《巴黎協定》的規定，簽署國每五年就要更新一次應對氣候變化的減排目標。早在拜登上台前，也就是2020年下半年，習近平就已宣布了應對氣候變化的戰略目標，即2030年前中國碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和目標，也被稱作中國「30/60」目標；到2030年，中國按單位國內生產總值計算的二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。

從目前來看，拜登政府正加大和盟友的協調，重新設定2030年減排目標。簽署《巴黎協定》時，美國設定的減排目標是2025年下降26%至28%，拜登政府預計將設定2030年温室氣體減排目標較2005年下降50%左右。在這方面，英國計劃削減 64%，歐盟計劃削減51%，基本上和美國相匹配。但環保主義者堅持美國應該將這一減排力度提升到70%。

另外，加拿大、韓國和日本也有可能在拜登主持峰會時公布2030年減排目標。尤其是日本，在菅義偉訪美後，這樣做的可能性很大。

為了4月22日的氣候峰會，拜登進行了一番籌備工作：

+ 2 + 2 + 2

據瞭解，中方尚未將2020年公佈的減排目標正式向聯合國提交。拜登政府則希望中國能夠加大承諾力度，調整相關指標。但有分析認為，中國第十四個五年計劃已經公布，相關減排目標已經設定，再進行調整的可能性不是很大。更何況，特朗普時代，美國已放棄自主減排計劃。拜登重啓後，美國的承諾力度也有待觀察。而2030年50%左右的減排目標對於美國來説，並不算「雄心勃勃」。

按照中國應對氣候問題等全球問題的思路，聯合國才是設定政策目標、提供解決方案的最佳場合。中國不可能跟着美國節奏走。此次拜登主持氣候峰會，明顯還是盟友及價值觀外交的延續，旨在掌控氣候變化問題上的主導權。和英國、日本及加拿大等盟友協調立場，也是為了保持美國在氣候外交上的領導力。

比如，布林肯的氣候問題演講表達的意思很明確，投資新能源，也是美國保持霸權和領導力的方式。如果美國再不加大在清潔能源和技術等領域的投資，中國就要超越美國，領導世界。這也是為什麼拜登政府將應對氣候變化置於外交的中心位置。而外交又是拜登全球領導的核心所在。

而在4月20日博鰲亞洲論壇開幕式當天，習近平的一番表態已經表達了中國的態度， 隱晦批評了美國霸權主義和盟邦優先的路線。習近平當時強調，世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。國際上的事應該由大家共同商量着辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。