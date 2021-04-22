中澳關係｜中國駐澳公使：中國不是奶牛　有人想擠奶後宰割

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-22 10:45

中國駐澳洲公使王晰寧4月21日在全澳洲國新聞記者俱樂部（National Press Club）發表演講，強調，中國將堅決捍衞國家利益，並表示中國不是一頭奶牛任人擺佈。

據澳洲廣播公司（ABC）4月21日報道，王晰寧稱，中國將堅決捍衞國家利益，澳洲在兩國貿易問題上「不要假裝站在道德高點」。

報道稱，王晰寧在當天的講話中表示，中國沒有刻意破壞中澳關係，但過去幾年反倒發生了太多有損中國利益的事件，特別是澳洲政府與美國「勾結」封殺華為的做法，引發了兩國關係的惡性循環。

王晰寧指責澳洲用一種「非法且不道德的方式打壓中國公司」，但並未提供任何有關華為可能威脅國家安全的證據，甚至還試圖説服其他國家採取類似的立場。為此澳洲也付出了代價，比如錯失了獲得通訊領域的領先技術。

「據我所知，在技術的先進性和複雜性方面，沒有一家澳洲科技通訊設備公司或其他國際知名公司能和華為相提並論，」王晰寧説。他表示，在市場數碼化方面，澳洲在經濟合作與發展組織（OECD）中排名倒數第二，寬頻速度比一些發展中國家還要慢。

針對西方國家所稱的華為技術存在安全風險的指責，王公使稱，華為技術不存在任何安全隱患，反倒是指責中國的美國、英國和澳洲，自己卻有着「竊聽、窺視他人住所的悠久傳統」。「你們不要試圖假裝站在道德高點上。」王晰寧説。

王晰寧表示，2021年是中國農曆牛年，牛象徵着力量、韌性和毅力。中國人民喜歡把自己描述稱「勤勞的牛」，樂於和所有夥伴共渡難關，共同應對新冠疫情帶來的挑戰。

「但中國不是一頭奶牛，我認為人們不該想着在中國正值盛年時擠奶，最終再密謀將其宰割。」王晰寧説。「我們對協同合作秉持開放態度，但我們會非常堅定地捍衞我們的國家利益。」