研究指中國對澳洲貿易制裁影響有限　出口商多已找到替代市場

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-09 10:31

中澳關係近期緊張，中國並對澳洲實施貿易限制，受影響產品包括牛肉、大麥、煤炭、銅、棉花、海鮮、糖、木材和葡萄酒。不過據澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）昨日（8日）發表的報告顯示，去年中國對澳洲商品實施貿易制裁的影響頗為有限，多數出口商亦已找到其他替代市場。

在2019年，上述澳洲出口商品價值250億美元（約1944.4億港元），佔國內生產總值1.3%。洛伊研究所首席經濟師拉賈（Roland Rajah）分析，截至今年1月底，這些出口到中國的商品價值在一年內減少約50億美元（約388.8億港元）。

中國宣布今年3月28日起對澳洲進口中國的葡萄酒徵收反傾銷稅。圖為2020年11月5日，在上海舉行的中國國際進口博覽會上，一名戴着口罩的工作人員站在展示澳洲葡萄酒的展台前。（AP）

然而，除了葡萄酒和牛肉外，大部份出口商似乎皆找到中國以外的其他替代市場。拉賈表示，就大麥、銅、棉花、海鮮和木材而言，其在去年底中國加大制裁力度後，於其他市場的銷售急劇上升，這一明顯轉變顯示這大致上是貿易轉移的結果。但他也強調，澳洲葡萄酒業仍在努力彌補中國高端市場的損失，至於整體牛肉出口減少的問題，他認為更多是反映供應一方多年來的乾旱問題。

拉賈進一步稱，迅速發展的鐵礦貿易，已徹底蓋過中國貿易制裁的影響，因中國在該方面還未有足夠的競爭力，故中國對澳洲貿易脅迫造成的整體經濟影響，目前似乎仍頗為有限。最後他強調，縱然中國有其他供應商，但澳洲產品本身也有其他買家，而這種全球貿易轉移正是對澳洲損害有限的原因。

中澳交惡背景下，澳洲總理莫里森多次記者會上談到中澳關係，並曾提及澳方的首要任務是保護澳洲的主權利益。（AP）

就在洛伊研究所這份報告發表之前，澳洲政府已促請當地出口商尋找其他亞洲的新市場，貿易部長鄧肯（Dan Tehan）更於日前發表「亞洲專責小組」（Asia Taskforce）的最終報告，提供藍圖指示澳洲如何在區內的競爭獲得成功。報告建議澳洲要專注於有競爭優勢的亞洲市場，例如在印尼加強健康護理業務，在日本、印度、越南及韓國加強金融服務。

不過，報告亦發現分散出口市場，不代表澳洲不需調整複雜的中澳關係。有份組成亞洲專責小組的澳洲商業委員會主席維斯塔考特（Jennifer Westacott）表示，亞洲經濟崛起加上其中產階級增加，對澳企而言是很好的機會。他強調，如果成功把握機會，澳洲人將會有世界上最佳的生活質素，反之將冒上在繁榮地區成為二流經濟體的風險。

（SBS中文）