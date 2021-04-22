巴基斯坦酒店爆炸中國大使逃過一劫　專家揭襲擊3大特殊點

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-22 17:00

巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市Serena Hotel停車場當地時間4月21日發生爆炸，中國駐巴基斯坦大使農融當時正好下榻該酒店，但他在爆炸發生時外出逃過一劫。巴基斯坦當地恐怖組織已經宣稱對爆炸案負責，但中國專家認為，這場恐怖襲擊存在3大特殊之處。

美國《紐約時報》4月21日報道稱，一名不願透露姓名的巴基斯坦情報官員稱，中國大使當時正在返回酒店的途中，爆炸發生時距離酒店「只有幾分鐘路程」。

恐怖組織「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）聲稱對此次襲擊負責，其發布的聲明稱，一名自殺式炸彈襲擊者企圖襲擊Serena Hotel的「當地人和外國人」集會。

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中國《環球時報》報道稱，爆炸發生當天，中國大使農融正在當地訪問，中國駐巴基斯坦大使館的所有工作人員都很安全。巴基斯坦內政部工作人員在電話中則以「還沒到上班時間」為由，未對此事提供進一步消息。

中國現代國際關係研究院南亞所副所長王世達4月22日在接受《環球時報》採訪時表示，此次襲擊有3個特殊之處。

第一是發生的地點特殊。王世達稱，巴基斯坦俾路支省本來就是巴基斯坦境內一個相對比較偏遠的省份，奎達是俾路支省的首府，中巴經濟走廊的明珠瓜達爾港恰恰位於俾路支省。

第二是時間特殊。王世達表示，Serena Hotel是奎達當地最好的酒店，當地主要的接待都在Serena Hotel進行。「有報道稱農融大使當時正率團在俾路支省，也下榻在Serena Hotel，因此，此次事件在時間節點上也是比較特殊的。」

第三，實施襲擊的主體也比較特殊。王世達表示，TTP雖然被巴基斯坦當局長期列為國家安全的最大威脅，但客觀上講，TTP主要的活動範圍並不是俾路支省。「俾路支省近些年來發生的襲擊反而很多是由當地一些分離主義組織，如俾路支解放軍發動的。如果此次襲擊確係TTP發起的話，如此高調的襲擊將牽扯到各方因素，是比較敏感的。」