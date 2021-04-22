英國示威組織「反抗滅絕」倫敦示威　抗議滙豐資助燃煤企業

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-22 18:12

4月22日是世界地球日（Earth Day），英國示威組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）就在這一天於倫敦的滙豐銀行總部外示威，她們打破銀行的玻璃，抗議銀行資助增加氣候變化的企業。

一批「反抗滅絕」的女示威者在22日早上於滙豐位於倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）的總部外聚集，她們以鎚子打碎玻璃窗和貼上示威標語，之後在行人路上靜坐，等待警方拘捕。

英國示威組織「反抗滅絕」趁4月22日的世界地球日，在滙豐銀行的倫敦總部示威，她們打碎銀行玻璃後，在行人路靜坐，抗議銀行的氣候政策。（Reuters）

該組織曾在兩周前向巴克萊銀行（Barclays Bank）的倫敦總部採取類似行動，成員在聲明表示，滙豐雖然承諾在2050年實現零排放，惟銀行現時的氣候政策仍然容許向燃煤企業融資，並沒有提供拒絕與燃煤發電有關客戶的根據等。

滙豐發言人表示，公司不能容忍毀壞或危害民眾及財產的行為，強調銀行有意在2030年前實現零排放，在2050年前將其資產組合的排放量達到淨零碳排放，以及在2040年前在全球淘汰資助燃煤企業，同時歡迎外界就銀行的氣候政策進行有意義的對話。