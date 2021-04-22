40國氣候峰會開幕　美國承諾溫室氣體排放量減半　拜登：關鍵十年

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-22 22:59

美國主持的40國氣候峰會4月22日開幕，總統拜登（Joe Biden）表示，美國希望在2030年底前將溫室氣體排放量削減一半，強調未來十年是非常關鍵。

拜登發表開場白，指大家對氣候變化不聞不問的代價不斷增加，稱美國會採取行動解決，並認為解決氣候變化問題有助就業。他提到，各國在今次峰會與今年較後時間於蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會所採取的步伐，會為全球帶來成功。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）讚揚美國減排的承諾，呼籲各國淘汰燃煤，發達國家提供更多的資金與援助，為全球可以結束這場自然戰爭。

中國國家主席習近平之後發言，指中國會在2021至2025年間嚴格控制用煤量，並在2026至2030年間淘汰用煤。他表示，面對全球環境治理前所未有的困難，國際社會要以前所未有的雄心和行動，勇於擔當，戮力同心，共同構建人與自然生命共同體。

40國氣候峰會4月22日開幕，與會國領袖透過視像形式發言。（AP）

印度總理莫迪（Narendra Modi）認為，全人類正與疫情搏鬥，而這個峰會就及時提醒大家，氣候變化的嚴重威脅並沒有消失。他直言對於數以百萬計的人而言，氣候變化問題是「活生生的真實」，因此需要各方的堅決行動。

莫迪指，國家已經採取果斷行動，包括大規模發展可再新能源、造林及其他措施。他提到印度的人均碳排放量比全球平均值低60%，稱這是歸功於當地民眾維持傳統方式，認為這反映生活方式改變對阻止氣候變化非常重要。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在會上感謝拜登率領美國重返對應氣候變化的前線，形容華府宣布削減排放溫室氣體的決定是改變世界格局。他表示英國都是一樣，指世上最富有的國家一同合作，突破在2009年提出1000億美元的承諾。

約翰遜認同拜登改善就業有助阻止氣候變化的想法，稱大家可以合作建立一個更綠色的地球。

日前在華盛頓與拜登會面的日本首相菅義偉稱，日本準備在應對氣候變化問題上展示領導能力，稱當地目標在2030年前，碳排放量比2013年水平減少46%Z2比原本承諾的26%明顯增加。他強調，建立一個更環保的社會是他政府的優先事項。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦在會上宣布上調減排目標，希望在2030年前將排放量比2005年水平減少40至45%，並呼籲各國跟隨。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為，大家不應只著重於新排放量問題，而是需要採取措施吸收大氣層內的二氧化碳，他指俄羅斯為此維持強健的生態系統。

韓國總統文在寅提出，首爾方面會結束本地及海外的燃煤發電廠的援助。

而在峰會上發生一段小插曲，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）原本安排在德國總理默克爾（Angela Merkel）後發言，但他開始發表言論時，卻沒有即時傳譯，因此主持人被迫暫停他的演說，改為普京發言。

法國總統馬克龍4月22日出席40國氣候峰會，但因為沒有即時傳譯而一度暫停發言。（Reuters）

馬克龍之後重新發言，稱各國應更積極發展創意及破壞式創新，同時呼籲各國增加在經濟方面的合作，以及推動社會公義應對氣候變化。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）提到，當地的砍伐森林情況錄得有紀錄新低，全國亦種植62萬公頃紅樹林作為碳匯。他表示，大家應把握發展電動車、鋰離子電池和生物燃料。