拜登6月訪問英國比利時出席G7和北約峰會　任內首度外訪

撰文：孫素青
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美國白宮4月23日確認，總統拜登（Joe Biden）6月將訪問英國和比利時。這是拜登上任以來的首次外訪。
白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，訪問目的是為了突顯拜登「致力於恢復雙方聯盟、振興跨大西洋關係以及與盟友密切合作」。
拜登6月11日至6月13日將於英國康沃爾（Cornwall）出席七國集團（G7）峰會，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）等領導人舉行雙邊會議。他6月14日將前往比利時布魯塞爾參加北約峰會。
圖為2021年4月23日，美國白宮新聞秘書普薩基出席記者會。（美聯社）
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，拜登6月訪問布魯塞爾期間將舉行歐美領導人峰會。米歇爾稱，歐美要重建牢固的同盟關係，並於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化、安全和多邊主義議題合作。
I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021
Rebuilding a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸 and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism