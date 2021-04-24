緬甸局勢｜東盟峰會舉行前夕　仰光民眾快閃示威

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-24 13:09

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席東盟（ASEAN）峰會前夕，仰光（Yangon）街頭4月23日出現「快閃遊行」，抗議敏昂萊獲邀出席。

東盟24日在印尼首都雅加達（Jakarta）舉行峰會，敏昂萊受邀引發包括民族團結政府（National Unity Government，NUG）在內的反軍方派人士不滿。民族團結政府認為，東盟此舉變相是承認敏昂萊的領導權。

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民族團結政府發言人、緬甸駐聯合國前特使薩沙（Dr. Sasa）稱：「他們邀請這名殺手頭目敏昂萊讓人無法接受，他在緬甸已殺害730多人。我認為非常不幸，他們一次又一次與將軍們交談而非緬甸民選政府NUG」。

▼薩沙向東盟發公開信：

Open Letter from Dr. Sasa to ASEAN

National Unity Government of Myanmar

Union Minister for International Cooperation and NUG Spokesperson

22nd April 2021 pic.twitter.com/2uN5WSnOur — Dr. Sasa (@DrSasa22222) April 22, 2021

自安全部隊暴力鎮壓導致不少人死亡後，民眾考慮到自身安全，當地的示威浪潮已停止數周。但包括仰光和浪弄博群島（Launglone）在內數個地區於峰會前夕再爆發示威。

約150人當天重返仰光街頭短暫示威，並在警車抵達附近時快速散去。他們示威期間高舉三指手勢，有些人高舉寫有「請東盟與緬甸人民站在一起」、「請東盟承認民族團結政府」和「東盟，NUG才是我們的合法政府」等字眼的標語牌。

泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）和菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）20日和22日先後宣布自己不會參加這次的東盟雅加達峰會，而是派外交部長出席會議。