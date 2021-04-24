白宮顧問：6月G7峰會　美國將籲成員就新疆加強施壓中國

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-24 14:44

美國白宮副國家安全顧問Daleep Singh稱，美國會推動七國集團（G7）就中國被指在新疆實行強迫勞動，加強施壓。

新疆棉花：圖為3月26日，中國江西省九江市工人將新疆生產的棉絨運到貨車上。（AP）

Daleep Singh接受路透社訪問，4月24日發布，內文稱總統拜登（Joe Biden）6月在英國康沃爾（Cornwall）出席七國集團峰會，將聚焦衛生、針對疫情的同步經濟應對動作，以及氣候議題上有實質行動。

Daleep Singh稱，與會者都是志同道合的盟友，而美國想採取有形及具體的行動，展示G7願意協調應對非市場經濟體，例如中國。

Daleep Singh稱華府已就新疆人權問題向中國採取有力行動，但仍尋求擴大至G7盟國。中國多次否認新疆存在人權受侵犯問題，並以反制措施回應。

他稱有關詳情仍在草擬中，但他稱美國已說明己方看法，稱消費者有權知道，他們進口的產品是由被強迫勞動的人製作。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。