新疆風波再起　土耳其擬重新命名中國使館所在街道

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-14 16:06

中國駐土耳其大使館在Twitter發文譴責土耳其政客污衊新疆問題後，土耳其首都安卡拉當局正在考慮將中國大使館所在的街道改名為「突厥街」。

2021年3月25日，流亡維吾爾人在土耳其伊斯坦堡舉行示威集會，抗議中國外長王毅對土耳其的國事訪問。（Getty）

據土耳其媒體「Milli Gazete」4月12日報道，重新命名中國大使館所在的「Ferit Recai Ertugrul」街道問題已提交安卡拉市政府4月大會第5次會議審議。該倡議提議「將整條街道或突厥文化國際組織大樓所在部分改名為『突厥街』。」

報道稱，安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）對此前在Twitter上發強烈聲明的中國駐土耳其大使館採取了新的措施。

4月初，兩名土耳其反對黨政客——「好黨」領袖阿克謝涅恩（Meral Aksener）和安卡拉市長、「共和人民黨」成員亞瓦許在Twitter發文，批評北京在新疆侵犯人權。

中國駐土耳其大使劉少賓在Twitter上對這些攻擊作出回應，寫道：「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分。中方堅決反對任何人或者任何力量對中國主權和領土完整的侵犯，對此堅決予以譴責。中方保留自己同等回應的權利。」之後土耳其外交部召見他以示抗議。