緬甸局勢｜東盟達成五點共識　籲各方展開有建設對話

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-25 09:25

東盟領導人4月24日表示，他們已與緬甸軍政府領導人就結束緬甸危機的計劃達成一致。

據路透社4月24日報道，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在東盟（ASEAN）領導人會議後表示：「這超出了我們的預期。」緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）也參加了東盟領導人會議。

穆尤丁説：「我們儘量不過多地指責他（敏昂萊）的一方，因為我們不在乎是誰造成的。」「我們只是強調，暴力必須停止。對他來説，是對方造成了問題。但他同意暴力必須停止。」

報道稱，東盟領導人希望敏昂萊承諾約束他的安全部隊。此外，東盟領導人還要求釋放政治犯。穆尤丁表示，敏昂萊沒有拒絕此提議。新加坡總理李顯龍也表示，敏昂萊不反對東盟發揮建設性作用，也不反對東盟代表團訪問或提供人道主義援助。

根據東盟輪值主席國文萊的聲明，各方就以下五點達成了共識：終止暴力、各方展開有建設對話、派出東盟特使協助對話、東盟提供人道援助及讓特使與代表團出訪緬甸。聲明中沒有提到釋放政治犯。

報道指出，此次東盟會議是緬甸發生政變推翻國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）當選政府以來，國際社會為緩解緬甸危機首次採取協調一致的行動。

由親民主人士、被推翻的昂山素姬政府的殘餘人員和少數民族武裝團體代表組成的緬甸平行政府民族團結政府（NUG）稱，它對達成的共識表示歡迎，但軍政府必須遵守其承諾。

報道分析，緬甸軍政府領導人出席東盟峰會是很不尋常的，通常這個國家的代表都是級別較低的軍官或平民。儘管東盟的不干涉政策使其難以解決有爭議的問題，但聯合國、中國和美國認為，該機構最適合直接與軍政府打交道。