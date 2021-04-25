亞美尼亞感謝美國承認種族滅絕　帕希尼揚：承認事實關乎歷史公義

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-25 09:40

亞美尼亞（Armenia）總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）4月24日感謝美國總統拜登（Joe Biden）承認奧斯曼帝國（Ottoman）1915年屠殺亞美尼亞人構成種族滅絕。

當天是亞美尼亞大屠殺106周年。帕希尼揚致函感激拜登承認當年的事件屬種族滅絕。帕希尼揚在信件中表示：「承認種族滅絕是一件關於亞美尼亞真相、歷史正義和安全（的事）。尤其是鑑於去年（2020）我們地區發生的事件。」

美國總統拜登（Joe Biden）4月24日承認奧斯曼帝國（Ottoman）1915年屠殺亞美尼亞人構成種族滅絕後，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）向其表達感激之情。圖為俄羅斯總統普京7日在首都莫斯科與帕希尼揚會面期間，攝影師影到帕希尼揚出席會議時的相片。（Reuters）

帕希尼揚所說的事，是亞美尼亞與阿塞拜疆（Azerbaijan）2020年因有爭議地區納戈爾諾-卡拉巴克（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發衝突。阿塞拜疆在盟友土耳其的幫助下取得決定性勝利。

亞美尼亞數千名知識分子1915年4月24日因被懷疑藏有民族主義情緒和對奧斯曼帝國的統治懷有敵意而慘遭屠殺。拜登在2021年、事件106周年的這一天正式承認亞美尼亞大屠殺是種族滅絕。土耳其隨後斥拜登無權審判歷史。