德國體操女將這樣穿　掀起運動服裝革命　反對「體操中的性化」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-25 19:46

包括福斯（Sarah Voss）在內的德國體操女子隊成員在4月23日參加歐洲藝術體操錦標賽中，掀起一場運動服革命。以往運動員只能基於宗教理由穿上覆蓋及遮蔽雙腿的衣物，她們在比賽中非基於上述理由、卻穿上連身體衣，以此對抗體操中的性化。

根據國際體操聯合會（International Gymnastics Federation）規例，有需要的連動員可着有全腿長長褲的連體衣，長度由臀部來到腳踝。（one-piece leotard with full-length legs - hip to ankle）。

福斯在個人Instagram帳戶發文稱，這樣穿令她感覺很好，且看起來很優雅，「所以我們為何不穿這個呢？」

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她接受德國電視二台（ZDF）訪問時解釋她這樣穿的決定：「我們所有女人都希望皮膚上感覺良好。 在體操運動中，隨着孩子的成長，它變得愈來愈難。身為一個小女孩，我並不認為緊身的連動衣有什麼大不了的。 但是，當青春期開始，我的來月經，我開始感到愈來愈不舒服。」

她此舉獲得包括澳洲及加拿大的同行支持。加拿大體操選手布萊克（Ellie Blake）在福斯貼文下方留言：「太棒了！」

福斯稱對自己的決感自豪，以及她獲得德國體操聯合會支持。她稱希望那些對於自己現時所穿裝束感到不舒服的體操運動員，會因此有膽量去跟隨她們的做法。

德國體操聯合會稱，運動員在瑞士巴塞爾舉行的賽事中的做法，是對體操中的性化（sexualisation in gymnastics）表示反對，並補充說，這議題在防止性虐待方面是愈來重要。

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福斯兩名隊員塞茨（Elisabeth Seitz）和金布（Kim Bui）都以同類的裝束出賽。塞茨稱，所有人都是穿連身衣比實，去到一個時間她們會自問，為何她們不能在比賽中穿同樣的裝束。

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福斯稱所幸她從來不是性虐待的受害者，而她和她的同事都是年青運動員的榜樣，以及想鼓勵每一人為自己站出來。