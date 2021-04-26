印度疫情與您何干？英媒：新德里錯誤評估造成全球困局

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-26 18:41

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，英媒4月25日形容這對世界而言是一個困局，還為各國提出辦法。

《衛報》當天指，由於疫苗供應不太可能在今年年底滿足全球需求，各國被迫觀望印度疫情在他們不出手干預的情況下會否變得更糟。而專家不止一次警告，允許病毒不受控地傳播將增加出現新變種病毒株的風險和延長疫情持續時間。

報道稱，印度政府與美國前總統特朗普（​Donald Trump）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）一樣錯誤評估疫情，稱當地3月已進入疫情的最後階段。但與英美不同，印度是一個衛生和監測系統更薄弱的國家，這很可能對當地和全球造成危害，且這種傷害的規模之大是自疫情以來前​所未見。

報道形容，這是印度總理莫迪（Narendra Modi）政府所展現的神奇思維。

↓想知道印度民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

外國可以採取什麼行動的模式早已存在，包括由美國前總統老布殊（George H. W. Bush）在總統救濟愛滋病患者應急計劃（PEPFAR）下提出、幫助非洲對抗愛滋病的倡議，以及被視爲國際優先事項、2014年全球應對西非伊波拉（Ebola）病毒的舉措。

文章稱，印度現時急需的是，疫苗工廠物資和工具，包括用於識別和控制現有及新興變種新冠病毒的基因組測序。但由於受美國出口規例的限制，印度難以從美國獲取疫苗生產的材料。