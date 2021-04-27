英媒爆約翰遜曾在會議大罵 ：寧願屍體堆疊也不封城

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-27 09:37

英國媒體4月26日報道，首相約翰遜（Boris Johnson）在2020年10月面對第二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時，一度非常抗拒再次封城，甚至在內閣會議中大罵「寧願堆疊屍體也不封城」，引起非議。

圖為4月9日，英國倫敦一家餐館正在準備重啟營業。（Reuters）

英格蘭地區在2020年3月第一次封城，至6月逐步解禁。10月第二波疫情來襲，英格蘭地區在11月再度封城。英國《每日郵報》報道，由於第一次長時間封城對英國造成打擊，首相約翰遜非常反對封城。

在10月底的一次內閣會議上，約翰遜甚至大罵起來：「不要再有他媽的封城，就讓成千屍體堆起來好了！」

報道引述消息人士指出，約翰遜在會上多次說封城沒有效，但在會上處於劣勢，內閣多名官員合力遊說約翰遜，包括內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）警告指若不封城會造成悲劇，「讓全球都看見英國脫歐後的悲慘景象」。

英國首相府否認約翰遜曾說過寧願疊屍的說話，與約翰遜對質的高文浩也表示未聽說過約翰遜曾說過此番話。但英國廣播公司（BBC）及獨立電視公司（ITV）都報道指有內部消息人士證明約翰遜曾說過這番話。

報道引起在野黨的不滿。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）對報道感到震驚；工黨影子內閣辦公室長里夫斯（Rachel Reeves）亦表示應該要作出調查。