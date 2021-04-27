最信任的人傷你最深？　昔日親信反擊約翰遜掀戰爭｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-27 19:31

英國首相約翰遜（Boris Johnson）再爆出醜聞，遭指控「曾計劃動用保守黨捐款翻新官邸」，更受人注目的是，這次的公開爆料者是約翰遜的前親信、「脫歐軍師」甘明斯（Dominic Cummings）。有英媒形容這次是甘明斯與約翰遜的「全面戰爭」，並且在5月初英國舉行地方選舉前夕，衝擊執政保守黨的民望。

甘明斯（左）本來是約翰遜（右）的首席顧問，至2020年底離開唐寧街，圖為兩人2019年10月一起離開首相府時（Getty）

從親信到「爆料者」

甘明斯本為約翰遜的愛將，在2016年脫歐公投、2019年選舉中，他都協助約翰遜取得勝利，並在約翰遜拜相後成為首席顧問，即使甘明斯2020年5月捲入涉違反抗疫指引的醜聞，首相府都多番為他辯護，但到了2020年底，英國政壇突然傳出甘明斯離職的消息。外界盛傳事件與甘明斯跟約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）「爭權」有關，甘明斯本欲推薦另一幕僚升職，但在西蒙茲反對下未能成事。

圖為3月17日曾為英國首相約翰遜親信的甘明斯離開倫敦的居所。（Getty）

這次甘明斯與約翰遜的「全面戰爭」導火線，則在於約翰遜與企業家戴森（James Dyson）的短訊流出，內容涉及疫情期間的稅務安排，多間英媒4月22日引述來自唐寧街的消息人士，指控是甘明斯向外洩露短訊，這明顯惹來甘明斯不滿，他在網誌撰文大反擊，批評約翰遜，還直接公開爆料，包括指約翰遜有曾使用保守黨捐款裝修官邸之嫌，斥行為是「不道德、愚蠢且可能違法」。事實上，他還爆料指約翰遜曾因私人原因有意阻止政府一個內部調查。

甘明斯（Dominic Cummings）是約翰遜的昔日愛將，圖為他2020年7月離開位於倫敦的住所（Getty）

為何裝修官邸有爭議？

英國首相在任期內，每年可獲約3萬英鎊公帑翻新官邸，這次事件爆出爭議，還在於約翰遜的裝修官邸費用被指達到20萬鎊，遭質疑是否曾動用保守黨的捐款，根據現行政策，若約翰遜曾借用捐款裝修官邸，需要向選舉委員會申報。

首相府至今否認有違反現行政策，英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）強調約翰遜是自行支付裝修費用，但輿論則質疑，她未有說明首相是否曾借用捐款。在事件後，反對派工黨4月24日要求對此事展開調查。

約翰遜與家人居住在唐寧街11號內的4房寓所，圖為唐寧街11號外貌（Getty）

5月初地方選舉成考驗

美國有線新聞網絡（CNN）報道，下月初英國舉行地方選舉將成為首次實質的測試，以顯示事件對選民的影響有多大。目前約翰遜所領導的保守黨在民調上繼續領先在野工黨，但益索普-莫里市場調查公司（Ipsos MORI）4月26日公布的民調結果顯示，選民支持保守黨的比例下跌5個百分點至40%，工黨則下跌1個百分點至37%，雙方差距收窄。