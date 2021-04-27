馮德萊恩首度公開回應訪土耳其「無位坐」風波：感到受傷

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-27 20:32

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月初訪問土耳其時遭遇尷尬的「無位坐」場面，引發歐盟多國批評土耳其無禮，冷落馮德萊恩。她4月26日首次公開回應此事，並稱感到受傷。

馮德萊恩4月26日在Twitter上寫道「我對土耳其的訪問表明，要讓女性得到平等對待，我們還有很長的路要走。總是這樣，（這種現象）無處不在。我的故事成了頭條新聞。但是有那麼多關於女人的故事，其中大多數都要嚴重得多，卻沒有被人注意到。我們必須確保這些故事也被講述出來！」

馮德萊恩會見土耳其總統遭遇「沒座位」場面（點擊圖集瀏覽）：

馮德萊恩26日當天還向歐洲議會發表講話。她認為，由於性別原因，自己在訪問土耳其時並沒有得到與她身份相符的對待，「我找不到任何正當理由來解釋我的遭遇……我只有得出結論，説因為我是女人，所以發生了這樣的事。倘若我穿西裝，打領帶，這還會發生嗎？作為一個女人和一個歐洲人，我感到很受傷，很孤獨。」

作為歐盟委員會首任女性主席，馮德萊恩也承認，她擁有反擊性別不公的特權，而其他數以百萬計的女性甚至沒有這種權利。

馮德萊恩沒有就風波公開指責土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan ）或歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），但表示希望和米歇爾得到平等對待。

在會議上，米歇爾也就此事道歉。他表示，自己當時本該給馮德萊恩讓座，但鑑於歐盟和土耳其之間緊張的關係，擔心此舉會引發更大外交衝突。

4月6日，埃爾多安在與來訪的米歇爾和馮德萊恩舉行會晤時，土方只準備兩張椅子，尷尬的馮德萊恩只能坐到一側的梳化上。這個小插曲隨後被歐洲多家主流媒體大篇幅報道，歐洲多國也對土耳其提出批評，指責其無禮。但是土耳其方面稱，其安排符合國際禮儀。