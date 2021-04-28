印度疫情｜失控爆發恐蔓延中國？　專家：嚴格控制人貨交通可防範

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-28 11:04

印度的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，單日新增確診已連續6天超過30萬宗，世界多國對印度旅客發出入境限制措施。 對於印度的疫情會否影響到鄰國中國，有內地專家分析表示，就目前來講，暫時影響不大。

印度加爾各答市政工作人員在街頭進行消殺作業。（新華社）

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰指出，印度是一個人口巨量國家，因此印度的疫情不僅關係到印度本身，更關係到整個國際社會疫情的走勢，是緩解還是繼續惡化。印度今次疫情爆發牽涉面比較大，而且又牽涉到變種病毒，再加上疫情本身就在該國已經擴散開來，短期內將疫情控制住，難度確實非常大。再加上，印度本身醫療衛生條件薄弱，更是難上加難。

自印度今波疫情爆發以來，「中國會否受到影響」就成為了很多人關心的問題。對此，錢峰表示，從疫情倒灌的角度來看，暫時影響不大。因為，中國在防止輸入和疫情倒灌的問題上，採取了很多科學有效的措施，對任何包括外來人員、貨運、航班等進行了嚴格的控制，如果發現情況都會及時處理。目前事實也證明了這些措施都是行之有效的。「就算疫情再嚴重，我們在（抗疫）這方面已經有很多經驗，應該是可以泰然處之的。」

錢峰又稱，印度的情況也並不是完全不樂觀。只要印度政府汲取教訓，特別是繼續前一段時間的疫情管控、民眾配合等，也並非不能控制。

印度東北部城市高哈蒂為民眾展開接種新冠疫苗。（新華社）

（澎湃新聞）