印度疫情｜專家籲向中國求援疫苗　印媒憶起抗戰時援華醫生柯棣華

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-28 11:15

印度一星期內新增逾33萬宗確診個案。世界衛生組織（WHO）專家認為，當地疫情被嚴重低估，實際感染人數或高達5億。 在印度疫情失控之際，印媒《The Wire》周一（26日）刊登全球疫苗專家杰羅姆·金（Jerome Kim）的專訪時，就提出了「疫苗能像柯棣華醫生80多年前那樣為印中關係作出貢獻嗎?」。

國際疫苗研究所（IVI）的總幹事杰羅姆·金指出，印度應該向其亞洲競爭對手或中國尋求疫苗幫助，「這是一個鄰居幫助鄰居的機會」，不僅對控制疫情猶其重要，更可藉此令兩國消除敵意。他又以美國及蘇聯在冷戰期間擱置分歧，成功消滅了天花作為例子，若印度向中國求助，兩國都將從中受益。

杰羅姆·金認為，印度應該向其亞洲競爭對手或中國尋求疫苗幫助。（Twitter）

杰羅姆·金表示，大家都明白疫苗供不應求，而對於印度而言，人口規模和問題的嚴重性是最特別的問題。他認為，印方應該在受嚴重影響的地區實施封鎖，以便有更多時間購買疫苗，從不同的國家購買更多的呼吸機。

《The Wire》刊登報道時，配以一張柯棣華和印度醫療隊，1938年在延安受到民眾熱情歡迎的圖片，並寫下「疫苗能像柯棣華醫生80多年前那樣為印中關係作出貢獻嗎?」。

據介紹，中國抗日戰爭時期，印度醫生柯棣華加入了印度援華醫療隊，先後到長沙、漢口、宜昌等地行醫；醫療隊到達陝甘寧邊區首府延安，受到當地民眾歡迎。1942年12月，他最終積勞成疾在華病逝。