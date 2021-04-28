韓國三星前會長李健熙遺產稅破紀錄高達836億

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-28 16:56

韓國三星集團4月28日表示，2020年10月因病去世的前會長李健熙的遺屬所應繳納的繼承稅高達12萬億韓圜（約836億港元）以上，該稅額創下歷史新高。

2020年10月25日，韓國三星公布了李健熙去世的消息，並表示將根據死者和遺屬意願舉行簡樸的葬禮，謝絕弔唁和哀悼花圈。（Getty）

據韓聯社4月28日報道，結合稅率推算，李健熙的大部分遺產將由三星電子副會長李在鎔等遺屬繼承。三星集團創始人李秉喆去世後，李健熙等遺屬曾繳納繼承稅176億韓圜，該稅額在當年也創下最高紀錄，而李健熙的遺產稅額為其上一輩的681倍。

與此同時，在繼承稅申報及繳納時限將於4月30日到期之際，李健熙夫人洪羅喜及子女李在鎔、新羅酒店社長李富真和三星福利基金會理事李敍顯等繼承人公開遺產回報社會計劃，將李健熙的六成遺產捐給社會。

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韓聯社稱，李健熙遺屬們計劃4月30日繳納繼承稅的六分之一，即2萬億韓圜左右，其餘將在5年間分期繳納。另外，股票分割明細和繼承財產當天（4月28日）未公開。

另據韓國業界推測，李健熙留下的遺產共計30萬億韓圜，包括三星生命、三星電子、三星物產等子公司的股票，漢南洞住宅和龍仁愛寶樂園地皮以及美術藏品等。

李健熙個人收藏的文物將向國立中央博物館和國立現代美術館等機構捐贈2.3萬件，其餘藏品需經鑒定估價徵稅。藏品包括眾多國家級瑰寶，以及莫奈、畢加索等西方著名美術家的畫作。