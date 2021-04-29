中歐投資協定不獲大多數歐洲議會主要政黨支持　據報或已胎死腹中

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-29 12:21

歐盟3月22日因人權問題對中國實施制裁，中國隨後對此進行反制。歐洲議會4月28日第一次就中國制裁舉行辯論，數十名議員誓言將阻止中歐投資協定實施。最新據報因雙邊緊張關係，中歐全面投資協定看來已胎死腹中。

2020年12月30日，中歐領導人共同宣布如期完成中歐投資協定談判。（新華社）

《南華早報》4月29日報道，在歐洲議會28日舉行的一場辯論中，30多名議員發言譴責北京3月實施的制裁。他們警告中國，中歐投資協定已被凍結，並將矛頭對準了歐盟委員會官員，稱這些官員以犧牲人權為代價，優先發展與中國的商業關係。

法國左翼議員馬瑞爾（Emmanuel Maurel）在一份聲明中説，「如果我們想顯示出歐盟是有原則的，我們必須想出一些實際行動，這意味着我們需要拒絕中歐投資協定。」

議會中的大多數主要政黨已經正式宣布，如果制裁仍然存在，他們將不會支持中歐投資協定。即使有最大的黨派，親商的歐洲人民黨的支持，該協定可能也沒有足夠的票數得以通過。值得注意的是，歐洲人民黨在被中方制裁的情況下，被認為對是否支持協議存在分歧。

議會國際貿易委員會主席、德國的蘭格（Bernd Lange）説，很明顯，中歐投資協定將在相當長的一段時間內擱置。

報道稱，這項由中國和歐洲領導人於2020年12月簽署的協議，現在看來已胎死腹中。它需要得到歐洲議會的批准，該程序預計將於2022年開始。它還需要得到歐盟理事會所有27個成員國首腦的批准。