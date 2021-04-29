印度新冠確診新增近38萬創紀錄　病毒火速蔓延鄉郊　鄰國如臨大敵

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-29 14:23

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情4月29日全無「降溫」跡象。該國新增確診個案379,257個，再創全球單日確診個案數字新高，另單日死亡個案3,645個，亦是印度疫情爆發以來的新高。印度累計1837萬人確診、20.4萬人死亡。

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印度14個邦及直轄區（Union Territories）的單日新增確診個案數字都創新高。

英國廣播公司（BBC）29日稱，除新德里及孟買等大城市，疫情已蔓延至更多小城市、市鎮及鄉村，且它們很大程度上出現少報（under-report）的情況。

印度疫情蔓延速度之快，已令與之接壤的國家如巴基斯坦、尼泊爾、緬甸、不丹及孟加拉等愈發擔心。部分國家民眾與印度有密切往來，有些人每天通過邊境進出。

圖為4月28日，鏡頭下印控克什米爾內的斯利那加市內，一個被改作新冠肺炎緊急治療中心的室內運動場。從照片中病床的數目，已能想像到當地疫情之嚴重。（AP）

部分國家即使對印實行封關，境內確診個案已出現增加趨勢。以尼泊爾為例，它已發現印度變種病毒，但在醫療基建以及救援物資不足的情況下，令人擔心它會像印度一樣出現疫情大爆發。

尼泊爾與印度東北部接壤，確診個案本在2月有所減少，但現在單日新增確診個案已徘徊在50至100個。

位於印度以東的孟加拉，確診個案3月開始增加，4月達到高峰，比孟加拉之前的幾波疫情都多。但在政府對印度實行嚴格的空、陸封關後，個案數字有所回落。孟加拉26日宣布對印封關2周，但兩國貿易持續。

巴基斯坦新冠肺炎疫情：圖為4月26日，卡拉奇一名男子在一間商店為氧氣瓶充氣後，捧着它們離去。（AP）

與印度在西方接壤的巴基斯坦，亦有重蹈印度覆轍的危機，國內氧氣供應正在減少。國家指揮局及控制中心（National Command and Control Center）主管上周發布電視演說，稱治療新冠肺炎已耗用全國九成醫用氧氣，國家在面對緊急狀況。

巴基斯坦確診個案3月初起增加，來到28日，它已錄得201宗死亡個案，為國內單日死亡個案最多的一天。此外仍有8.8萬人仍在接受治療。

衛生部確認，所幸國內尚未出現印度變種變毒。惟政府不敢鬆懈，4月19日起已對印封關。