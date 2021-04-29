俄瘋狂網紅為打賞多次向懷孕女友施暴　更導致其凍死　判入獄6年

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-29 20:38

俄羅斯YouTuber列舍特尼科夫（Stas Reshetnikov）去年為了獲得粉絲打賞，竟將懷孕女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）反鎖在攝氏零下溫度的室外，釀成一屍兩命的慘劇引發軒然大波，莫斯科法院27日裁定他嚴重傷害罪成，判入獄6年。

現年30歲、網名「ReeFlay」的列舍特尼科夫在直播中收取網友打賞後，對28歲的格里戈耶娃施以言語及身體暴力，不但辱罵女友為「妓女」、「發臭」，同時又毆打她，更把近乎全裸的女友推出室外，而當時戶外氣溫在攝氏零度以下。

期間格里戈耶娃曾試圖用外套取暖，但列舍特尼科夫不只狠心搶走衣物，還跟女友說她需要「清醒一下」。格里戈耶娃就這樣待在莫斯科的嚴寒中長達15分鐘，等到列舍特尼科夫開門後才發現她已因低溫症失去意識。

格里戈里耶娃其後被判定死亡，當初有指她是被凍死，但後來法醫判定她的屍體有顱腦創傷、臉部多處瘀傷及軟組織大量出血，頭部受傷是主要死亡原因。

+ 4 + 4 + 4

警方表示，列舍特尼科夫被捕後坦承「事發當日他曾多次毆打死者的頭部」，而心理和精神科檢查證實他精神正常，能夠面對審訊，最終法院裁定他「使用武器故意嚴重傷害、危害他人生命，因疏忽導致受害者死亡」，判處入獄6年。

延伸閱讀：

又是忘關視訊！物理男老師下課「忘情」親熱全都錄

罕病少年半身不遂靠呼吸器 病房中完成高中學業獲國家榮譽勳章

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】