烏克蘭網紅整容變「世界最大臉頰」　未整前清純照曝光網友驚訝

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整型前後的樣貌往往令人大吃一驚，烏克蘭網紅安娜塔西亞（Anastasia Pokreshchuk）不斷進廠維修自己，至今已擁有號稱「全世界最大」的臉頰，而她近日在IG貼出一張2018年尚未整型的照片，清秀樣貌立刻引起網友熱議。

根據《每日星報》報道，30歲網紅安娜塔西亞過去是一名模特兒，自2016年開始她愛上整型，而近日她在IG貼出自己2018年時的清純照片，當時她面容白嫩，留着一頭金髮，僅有稍微豐唇，對比現在的小麥膚色，除了豐唇以外更多了削骨、雷射等，甚至在臉頰中植入大量填充物，使得顴骨十分凸大，樣貌差距甚多。

▼▼▼即睇烏克蘭網紅曝整型前後對比照▼▼

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安娜塔西亞貼出照片後，詢問「你會選擇哪一個呢？」掀起網友論戰，有網友比較喜歡整型前的她，「無意冒犯，但前一張照片更好，我不反對手術，但你的顴骨真的太大了」、「以前很漂亮」；不過也有支持者認為「我一直支持你的特別」、「你以前很漂亮沒錯，但這顴骨讓你脫穎而出，更加出名」，安娜塔西亞則表示，「在注射後我看到臉頰上的變化，我愛上了它們，我知道別人覺得它們看起來很怪，但我不介意。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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