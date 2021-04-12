科興疫苗｜巴西研究機構終完成第三期測試報告　指有效率是50.7%

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-12 14:28

內地科興生物在多國進行有關新冠疫苗的第三期臨床研究，其中包括巴西，不過巴西的研究機構在1月中簡單公布有效率數據後，一直未發布完整報告。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（12日）表示，巴西的研究機構終完成了研究文章，但該報告未經同行審批，暫時亦未於科學期刊發表。 而報告內容就指，科興疫苗有效率是50.7%，在研究期間，有一名接種疫苗的參加者死亡，事件涉及過量藥物，但就稱與疫苗無關。

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根據該報告，在去年7月至12月期間，有12396名18至59歲的醫護人員參與科興疫苗的第三期研究，他們接種了最少一劑疫苗或安慰劑，當中9823人打了兩針。接種組有6195人，而對照組就有6201人。

在接種組4953人當中，有85人確診；而在對照組4870人當中，就有168人確診。研究人員表示，科興疫苗針對所有個案的有效率是50.7%，輕症有效率是83.7%，重症有效率是100%。

科興疫苗。（資料圖片）

報告又指，若接種兩劑疫苗之間相隔多於21天，有效率是62.3%，雖然研究兩針相隔間距的人數不多，但仍見到多於21天是較有效，研究人員建議兩針相隔28天接種。另外，報告稱，在測試中的60歲以上長者對疫苗的免疫反應較低，與早前的研究結果相反。而暫時未有資料確定只打一劑疫苗的效用，但在打第一針後第二周，開始見到有效力發揮。

在副作用方面，六成人會針口痛，34%人有頭痛，0.2%人有發燒。另外，在研究期間，64名參與者報告了67件嚴重異常事件，當中包括兩宗死亡，但都被列為與疫苗無關，一人屬對照組，他心肺驟停而死；另一人是接種組，報告只提到涉及過量藥物。

何栢良。（資料圖片）

何栢良認為，報告中對於病毒種類的資料不足，難以得知科興疫苗對於巴西變種病毒的有效率、抗體水平等資料。