巴西經濟部長：中國人發明新冠病毒　中國疫苗不如美國疫苗

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-28 20:42

巴西傳媒報道，巴西經濟部長格德斯（Paulo Guedes）4月27日在一場會議上宣稱「中國人發明了新冠病毒（invented the virus）」，他又指中國疫苗不如美國疫苗有效。報道指，格德斯當時不知道發言遭錄下並在網上直播，他之後要求撤下影片。

格德斯在一場巴西衞生委員會的會議中宣稱「中國人發明了新冠病毒，他們的疫苗不如美國的有效，美國人在研究方面已投資100年。」他之後稱，輝瑞（Pfizer）疫苗比其他疫苗更好。

《環球報》指，格德斯當時並不知道會議遭錄下，並透過社交網站直播，在他得知後，他要求不要播放，在會議結束後，巴西衞生部把影片從社交網站撤下。

2020年12月3日，中國科興疫苗運抵巴西聖保羅州。（AP）

雖然格德斯認為中國疫苗不如美國疫苗好，但他本人在3月27日接種中國科興（Sinovac）的新冠肺炎疫苗。

目前巴西尚未使用輝瑞疫苗，2020年8月，巴西政府沒有接受輝瑞提出在12月前交付7,000萬劑的報價，2021年3月宣布向輝瑞購買1億劑疫苗，分兩期交付至今年9月。

巴西自1月17日起展開全國的大規模接種疫苗計劃，約8成使用中國科興與巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的疫苗，另外2成使用阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。