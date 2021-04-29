拜登稱要和中國競爭贏得21世紀　北京回應：不要有酸葡萄心理

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-29 20:09

美國總統拜登（Joe Biden）4月28日發表演說時稱，美國將「和中國及其他國家競爭以贏得21世紀」，他將美國和中國的競爭視為民主和專制間的競爭，但同時表示不會尋求和中國的衝突。中國外交部4月29日回應時，強調中美應合作，同時指「希望美國對中國不要有酸葡萄心理」。

中國外交部發言人汪文斌強調，中美合作是主流，並告誡美國不要對中國有酸葡萄心理。（AP）

中國外交部發言人汪文斌4月29日在外交部例行記者會上表示，中方致力於和美國發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，走出一條和平共處、合作共贏的新路，同時堅決維護自身發展利益。

他稱，民主是全人類共同價值，而不是某個國家的專利產品，打着民主旗號黨同伐異，更是對民主價值的褻瀆和操弄。

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汪文斌同時表示，合作應該是中美關係的主流，中美在一些領域存在競爭也是正常的，但這種競爭應該是你爭我趕的「田徑賽」，而不是你死我活的「決鬥賽」。

他表示，美方一些人言必稱中國，説到底是冷戰思維和意識形態偏見在作祟，是缺乏自信的表現，希望美國對中國不要有酸葡萄心理，以更平和理性的心態看待中國的發展，表現出大國應有的樣子。