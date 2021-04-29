拜登發表上任100日演講：美國歡迎與中國競爭　但不尋求衝突

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-29 11:52

美國總統拜登（Joe Biden）4月28日在國會發表上任100日演講，宣傳自己在抗疫上取得的成功，並公布經濟復甦重大計劃。在外交政策上，拜登談及中國與俄羅斯。

當地時間4月28日晚，美國總統拜登在國會參眾兩院聯席會議上發表演講，這是拜登作為總統首次在國會發表演講。

據美國有線新聞網絡（CNN）與美國彭博社等多家美媒報道，拜登表示，美國已經扭轉了導致50多萬美國人死亡、經濟癱瘓的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，並概述了在基礎設施、教育和民主黨其他優先事項上聯邦支出的廣泛計劃。

經濟

拜登在演講中公布了「美國家庭計劃」（American Families Plan），這是拜登振興美國和確保更加公平的經濟復甦努力的第二部分。

該計劃耗資1.8萬億美元，包括稅收抵免和國內優先事項，包括兒童保育、帶薪探親假和免學費的社區大學。該計劃的部分資金將來自對美國富人幾十年來最大的加稅。

拜登警告企業和富有的美國人，希望他們為國家的進步承擔更多的資金負擔。拜登説：「現在是美國企業界和最富有的1%美國人繳納他們應繳納的稅款的時候了。」

拜登承諾要「獎勵工作，而不是財富」，方法是對最富有的1%人加稅，並命令美國國稅局「打擊偷稅漏稅的百萬富翁和億萬富翁」。

此外，拜登在講話中還稱，1.9萬億美元「美國救援計劃」是「美國曆史上最重要的救援計劃之一」。

拜登在講話中直接向美國人推介其政府的基礎設施計劃，並稱該計劃將以美國投資原則為主導。

拜登説：「美國就業計劃的所有投資都將遵循一個原則，那就是『買美國貨，買美國貨』。」

拜登繼續説：「美國納稅人的錢將被用來購買美國製造的產品，從而創造美國的就業機會」，「這本該如此，這屆政府也將會繼續這樣做」。

拜登在國會發表演講，賀錦麗與佩洛西出席（點擊大圖瀏覽）：

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疫情

拜登在演講時強調，在執政首100天裏，拜登政府使大量民眾接種了疫苗，創造了數十萬個工作崗位。

拜登在講話中誇耀新政府應對新冠疫情的一系列舉措，包括他上任以來美國已經完成超過2億劑的新冠疫苗注射。

拜登説：「自從我宣誓就職，接手國家已經100天了，這個國家曾處於危機之中，（遭遇）一個世紀以來最嚴重的流行病，是大蕭條以來最嚴重的經濟危機」。

拜登説：「現在，僅僅過了100天，我就可以向全國報告，美國再一次開始動起來了。」

在拜登政府執政前100天內，美國接種了約2.2億劑疫苗，遠超過拜登最初承諾的接種1億劑疫苗的承諾。

拜登敦促所有美國人接種疫苗，稱拜登政府在抗擊疫情方面取得成功。拜登説：「現在每個人都有接種疫苗的資格。現在，馬上去接種疫苗，美國人。」

外交

在外交政策方面，拜登誓言在他認為美國利益受到威脅的領域，比如南海等，與俄羅斯和中國對抗，但拜登也重申了在氣候變化等領域與對手國家合作的意願。

拜登稱，美國、中國和其他國家，正在為贏得21世紀而彼此競爭，「包括中國在內的每個國家，在全球經濟中都必須遵循相同的規則」。

拜登表示，他在此前與中國領導人的討論中表示，美國「歡迎這種競爭，且不尋求衝突」。拜登説：「在我與習近平主席的討論中，我告訴他，我們歡迎競爭，我們不尋求衝突。但我絕對明確表示，我將全面捍衞美國的利益。」

拜登在講話中還表示，他並未尋求與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的緊張關係升級。

拜登説：「關於俄羅斯，我知道你們有些人擔心，但我已經向普京總統明確表示，雖然我們不尋求（緊張關係升級）……但如果他們的行動被證明是真的，他們的行動將產生後果。」