中德外長磋商聯合聲明：願增進政治互信　盡快啟動亞太事務磋商

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-29 21:10

中國國務院總理李克強4月28日與德國總理默克爾（Angela Merkel）以視像方式共同主持第6輪中德政府磋商後，中國外交部4月29日公布兩國外長磋商聯合聲明，聲明提到兩國願增進政治互信，確保雙邊關係長期穩定發展，又指雙方將於2021年盡快啟動議題廣泛、跨區域的亞太事務磋商。

盡快啟動亞太事務磋商

中國外交部在網站刊出聲明指，中國外長王毅和德國外長馬斯（Heiko Maas）4月21日在第6輪的中德政府磋商框架下舉行磋商。聲明指，雙方強調兩國外長外交與安全戰略對話的重要意義，並願在2021年及以後繼續該對話。

圖為中國外長王毅（左）和德國外長馬斯（Heiko Maas，右）2020年9月在德國柏林會面（Getty）

兩國外長強調願在疫情背景下繼續推進各項對話，特別是領事磋商、軍控磋商機制，未來還願就危機預防、穩定及促進和平進行磋商，並在聯合國建設和平委員會等多邊機制中設置共同優先事項，雙方將於2021年盡快啟動議題廣泛、跨區域的亞太事務磋商。

就人權問題繼續保持溝通

聲明稱，雙方將繼續用好現有中德駐外機構溝通機制，並進一步擴大範圍，增加兩國駐五個國家使館間的溝通；雙方又強調所有國家均有責任尊重、保護和促進人人享有的人權和基本自由，雙方重視以合作共同促進人權，將就人權問題繼續保持溝通。

聲明稱，雙方將延續已開展多年的青年外交官培訓與交流項目，又為增進相互理解，雙方願依法依規為對方常駐記者提供簽證便利和協助，並將將致力在簽證及入境政策上採取務實措施。

↓李克強與默克爾4月28日以視像方式舉行中德政府磋商↓

對緬甸局勢表示關切

在地區問題上，中德雙方均對緬甸局勢表示關切，兩國外長呼籲通過對話尋找政治解決分歧的路徑，支持東盟在此過程中扮演重要角色，並強調要避免繼續發生流血衝突和平民傷亡。

雙方之後提到阿富汗、利比亞、也門及敘利亞問題，又強調願共同維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際秩序，支持多邊主義，反對單邊主義和保護主義，願在聯合國、世界貿易組織和二十國集團等框架下加強合作。

聲明稱，中德兩國是《聯合國海洋法公約》的締約國，雙方尊重以國際法為基礎的海上秩序，德方歡迎中國和東盟國家旨在達成有效的「南海行為準則」進行的談判，呼籲各方開展對話，和平解決爭端，避免可能導致緊張的行為。