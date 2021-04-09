中德領袖通話意義不凡　專家稱中歐協定或撥雲見日

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-09 15:33

在中國與歐盟相互制裁導致中歐關係緊張的背景下，中國國家主席習近平同德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話釋放出什麼訊號？對中歐投資協定有何影響？媒體紛紛進行解讀。

2020年12月30日，中國國家主席習近平在北京與德國總理默克爾（左上）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右上）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel，左下）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右下）舉行視頻會晤。（新華社）

4月7日，中國國家主席習近平同德國總理默克爾通電話。這是中國與歐盟因新疆人權問題而相互制裁後進行首次高層溝通。

根據中方發布的消息，默克爾在通話時表示，歐方在對外關係方面堅持自主。當今世界面臨很多問題和挑戰，更加需要德中、歐中合作應對。歐中加強對話合作，不僅符合雙方利益，也對世界有利，德方願為此發揮積極作用。

據德國之聲報道，德國政府發言人德默爾 （Ulrike Demmer） 7日表示，德中兩國領導人同意於4月下旬舉行的中德政府磋商中深化雙邊關係。

據俄羅斯衛星通訊社4月8日報道，專家們認為，德國總理默克爾此舉暗示中歐關係將得到緩和。

評論稱，習近平與默克爾此次通話已超出中德兩國關係的範疇。中國安徽大學歐盟研究中心主任、教授尹建龍表示，德國是歐盟最重要的成員國之一，默克爾具有極大的影響力。默克爾能夠頂住來自外部和歐盟內部部分國家的壓力，主動與中國最高領導人進行溝通，釋放出善意的信號，有助於緩解前段時間歐盟對中國製裁所產生的不友好氣氛。

尹建龍認為，德國與歐盟一道同中國開展合作，共同聯合抗疫，推動經貿發展，特別是儘快批准《中歐全面投資協定》，這對中方、德方和歐盟都是有利的。這位俄羅斯專家指出，中方希望看到一個獨立自主的歐盟。這不僅代表沒有外部干涉，更重要的是對當前形勢及發展前景做出清醒的評判。

針對習近平與默克爾的通話，德國之聲4月8日評論稱，在中國與歐盟的關係陷入低谷之際，習近平與歐盟最重要成員德國的政府總理通話，分析人士認為，這是在向外界傳達一個信息：雙方不希望中國與歐盟關係繼續下行。

分析認為，默克爾和習近平希望對急劇下滑的中歐關係做一些補救、平衡。從有關通話的報道看，雙方似乎希望突出合作交往方面的積極前景。中國領導人希望通過默克爾在歐盟的影響力，尋求改善關係的可能性。

德國波恩大學全球研究中心教授、政治學者辜學武指出，在歐中關係發展中，默克爾向來扮演着推手角色，這與她執政的務實風格、理念不無關係。另外鑑於德國在歐盟內主導性的政治和經濟地位，這一解讀也是順理成章的。