納瓦利尼結束絕食後首度現身　身形明顯消瘦

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-29 22:02

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）4月29日出席審訊，是他日前宣布結束超過三周的絕食後，首度公開現身。從片段可見，他比入獄前明顯消瘦很多。

納瓦利尼在獄中透過視像出庭，就他涉嫌侮辱一名二戰老兵一事的判決上訴。他剪光頭髮，稱從鏡中看到的自己像骷髏，並指他現在的體重由絕食前的94公斤降至現在的72公斤，與讀書時代一樣。

他在3月31日因為不滿自己的腳及背部的疼痛不獲獄方重視，於是發起絕食，直到在4月23日獲更多治療後才結束。納瓦利尼在庭上表示，自己在28日吃了四匙稀飯，認為可以吃得下十匙份量會是一大突破。不過他同時指出，自己已經連續四天要求提供一小份蘋果，但至今都未獲回應。

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼4月29日透過視像出庭，是他結束超過3周的絕食後首度現身。（AP）

而在今次的聆訊上，納瓦利尼趁機批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），形容對方是赤裸的國王，指他希望終身執政，認為當地會再出現被奪走的十年。

另外，俄羅斯法院考慮是否接受檢察部門提出，將納瓦利尼的政治組織列為極端組織前，他的團隊在同日宣布解散全國地區的組織網絡，並指莫斯科當局就納瓦利尼違反公民權利成立非牟利組織一事展開刑事調查。