美國情報總監稱中國無興趣開戰　拒公開評論北京攻台

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-30 09:49

美國情報界最高級的2名官員4月29日出席參議院軍事委員會聽證會，這是他們一年一度在會上闡述全球的威脅。美國家情報總監海恩斯（Avril Haines）與國防情報局局長貝利爾（Scott Berrier）分別就中國議題發表看法。

海恩斯稱，從當局的角度看來，如美改變「戰略模糊」的立場，表明願在台灣被攻擊時介入的話，中國會認為這是「嚴重破壞穩定」（deeply destabilizing）。

她也稱中國愈來愈認為這是「零和遊戲」，如美改變「戰略模糊」的立場，會加強中國對美國的一個想法，就是美國致力於限制中國的崛起，包括通過軍事力量，此舉亦可能導致北京積極地損害美國在全球各地的利益。

美官：台灣睹香港 獨立傾向加強

海恩斯稱：「中國無興趣開戰，但從他們的角度看來，他們認為中美的軌跡在彼此之間通過，是令人擔憂。」

海恩斯在談及台灣時稱，如美國改變「戰略模糊」的立場，可能導致台灣更多傾向獨立的運動。她補充說：「我會說，在台灣目睹發生在香港的事後，它的立場某程度上已變強硬、變得傾向獨立。而我認為這是正在增加的挑戰。」

她拒絕在公開會議中、就預測北京何時會入侵台灣進行回應，她稱傾向在保密會議進行評論。

圖為4月29日，美國防情報局局長貝利爾（右）與美國家情報總監海恩斯出席參議院的聽證會前，在國會山莊內交談。（Reuters）

中國解放軍力量增加

國防情報局局長貝利爾（Scott Berrier）則稱，中國國家主席習近平在兩岸統一有目標，貝利爾稱：「我們不知道他（習近平）是不是真的已就如何以及何時進行做決定。」但他提到，中國軍方在圍繞台灣的海洋及空域活動愈來愈多。

貝利爾亦說，看到來自中國軍事現代化所帶來的重大挑戰，他稱解放軍現已能將核彈頭置於下一代高超音速武器。他也補充說，中國對美國防部的人員和活動，已獲得接近即時追蹤和觀察的能力。