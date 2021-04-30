捷克參議院通過支持台灣參與WHA　中國大使館批評

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-30 19:35

4月29日，中國駐捷克使館發言人就捷克國會參議院要求捷克政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO）所有活動發表談話。

捷克參議院28日舉行全院會議，以58比0高票表決通過支持台灣參加世界衛生大會（WHA）所有會議、機制和活動。中國駐捷克使館對此表示強烈不滿和堅決反對。

捷克參議院外交、國防暨安全委員會及衛生暨社會政策委員會2020年5月分別通過決議案，建議世界衛生組織秘書長邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），並籲請捷克政府支持台灣參與WHO，2021年支持力度升級至參院會議。

中國駐捷克使館隨後發表聲明，稱這項決議案干涉中國內政，嚴重違背捷克「一個中國」的政治承諾，稱台灣參與國際組織必須按照「一個中國」原則處理，聯合國多次重申按照聯合國大會第2758號決議處理台灣問題，是為作為聯合國專門機構，遵守聯大決議，世界衛生大會連續多年拒絕少數國家提交的涉台提案，這些都是「鐵的事實」，不容質疑。

發言人強調，根據中方同世衛組織達成的安排，在一個中國原則基礎上，台灣地區獲取世衛組織相關資訊的渠道暢通，台灣醫療衛生專家持續以個人身份參與世衛組織技術性活動，根本不存在什麼「國際防疫缺口」。台灣當局炒作參加世衛大會，不過是徹頭徹尾的政治操弄。

中方堅決捍衛國家主權和領土完整，任何製造「兩個中國」或「一中一台」的企圖注定不會得逞。中方敦促捷方恪守國際關係基本準則，尊重中國主權和領土完整，切實採取措施消除有關惡劣影響，多做有利於中捷關係發展的事。

第74屆世衛大會5月24日至6月1日舉行，由於疫情仍險峻，2021年的會議將持續採視像方式進行。