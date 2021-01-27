世衛將台灣疫情數字列「中國」項下　台外交部抗議要求更正

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-27 20:13

世界衛生組織（WHO）及下屬的西太平洋區署（WPRO）被發現持續在公布全球新冠肺炎疫情的報告中，將台灣通報的確診病例列在「China」（中國）項下的「Taiwan, China」（中國台灣）之內，與港、澳確診病例並列。 台灣外交部發言人歐江安在周三（27日）指出，外交部已再度表達強烈的抗議與不滿，並指示駐日內瓦辦事處及駐菲律賓代表處，繼續向WHO及WPRO表達嚴正抗議，要求予以更正。

世衛將台灣通報的確診病例列在「China」項下的「Taiwan, China」之內，與港、澳確診病例並列。（官網截圖）

歐江安強調，台灣嚴正重申不是中華人民共和國的一部分，只有民選的台灣政府，才能在國際間代表台灣人民。歐江安批評WHO以政治考量凌駕專業，不但傷害台灣2350萬人的健康人權，更無助全球合作阻擋新冠肺炎疫情的蔓延，WHO將台灣列在中國項下的嚴重錯誤應立即改正。

歐江安指，外交部將持續要求WHO及WPRO更正對台灣的不當列示，並再度呼籲WHO應秉持專業，邀請台灣專家出席對抗新冠肺炎的所有會議與機制。WHO身為領導國際衛生及防疫合作的組織，理應秉持專業拒絕不當政治施壓，而非一再配合中國所虛構的「一個中國原則」。同時，將台灣疫情統計數據置於中國項下的做法，不僅與兩岸互不隸屬的事實相悖，也會誤導各國對疫情分布情況的判斷。

（中央社）