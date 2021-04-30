美國證監：數字人民幣不會取代美元主導地位

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-30 21:03

美國證券交易委員會（SEC）一名高級官員4月29日稱，中國計劃推出的數字人民幣不會取代美元的主導地位，理由是美元支持的穩定幣（Stablecoin）的增長。

包括中國人民銀行和美國聯儲局在內的全球主要央行都在加強自行研發數字貨幣 ，改善支付系統，抵禦來自加密貨幣的威脅。

中國人民銀行在數字人民幣方面的工作遠遠領先於其他主要經濟體的類似舉措。數字人民幣是推動人民幣國際化並降低人民幣匯率的努力的一部分。

這使得一些分析人士質疑，中國在這方面的領先地位是否會導致人民幣奪走美元的主導地位，目前美元仍然是在全球佔主導地位的儲備貨幣。

SEC的共和黨委員皮爾斯（Hester Peirce）表示，穩定幣的崛起將維持美元的地位。穩定幣是民間發行的通常由美元支持的加密貨幣。

「即便在2021年，穩定幣已經取得了巨大的增長，穩定幣本質上是民間美元，」她稱，「實際上，這可能是我們對中國的央行數字貨幣（CBDC）的回應。它可能只是民間穩定幣。」

她在一次數字貨幣活動中表示：「如果它們是由美元支持的，那麼我認為美元仍將相當重要。」

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）28日表示，中國快速部署數字人民幣，不會促使美聯儲急於推進自己的數字貨幣項目。他強調稱美聯儲的主要目標不是加快推出數字貨幣，而是避免在執行美元數碼化過程中發生任何災難性的失誤。