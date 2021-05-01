拜登：美國基建遠落後中國　需要的不只是重建

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-01 11:00

美國總統拜登（Joe Biden）出席美國國家鐵路客運公司（Amtrak）創立50周年慶祝活動，並宣傳其重建美國經濟計劃。

綜合媒體5月1日，拜登4月30日攜第一夫人吉爾（Jill Tracy Biden）訪問賓夕凡尼亞州最大城市費城。當日，拜登在位於費城市中心的火車站發表講話。「非常高興回到30街車站，」他説，「很榮幸來參加慶祝美鐵創立50周年的活動，我期待能看到美國鐵路的光明未來。」

拜登在講話中提到其重建美國經濟計劃，並表示政府投資基礎設施建設將創造大量的就業機會，而鐵路的擴展將給更多地區的人們帶去收入可觀的工作。

拜登説，美國的鐵路建設落後於世界上很多國家，比如中國的高鐵里程已佔全球高鐵總里程的三分之二。拜登表示，在重要的基礎設施建設方面，「我們已遠遠落在後面」。

「我們需要的不只是重建，」拜登説，「我們是要重建美好未來。」

美國有線新聞網絡（CNN）報道説，拜登一直是美鐵的「超級粉絲」，在其職業生涯中，他經常乘火車往返於特拉華州與華盛頓特區之間。

《華盛頓郵報》報道，拜登此行是「讓美國重回正軌之旅」的一部分，白宮稱他希望藉此行宣傳其重建美國經濟計劃，包括2.3萬億美元基礎設施建設和就業計劃以及1.8萬億美元美國家庭計劃，這其中800億美元將被用於提升鐵路服務。

美鐵作為美國最大的客運鐵路公司，創立於1971年5月1日。該公司表示，正計劃升級和擴展鐵路服務，包括新增30條鐵路路線並向已有的20條路線增加列車。