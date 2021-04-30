楊潔篪王毅隔空回應拜登　中美正掀起制度優勢之爭

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-30 19:00

中共政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪4月29日在《人民日報》發文談及中美關係，其中提到，「中國無意否定美國或任何其他國家的政治制度和發展道路，也不謀求在世界上推廣中國的政治制度和發展道路」。

此前，中國國務委員兼外長王毅4月23日在言及中美關係時亦提到，最近有種論調，將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，以意識形態劃線，將世界各國標籤化。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現。

楊潔篪（左二）與王毅（左一）等中國外交官在面對美國時展現出了自信的一面。圖為2021年3月18日，兩人在阿拉斯加前往與美國對話一幕。（Reuters）

楊潔篪和王毅接連談制度是在回應拜登（Joe Biden）政府。拜登4月28日在上任百日的國會演講中稱，美國將「和中國及其他國家競爭以贏得21世紀」，中國領導人習近平在打賭民主趕不上專制。3月26日，他在首場記者會上也稱與中國之間的競爭「是21世紀的民主與專制的較量」，面對中國帶來的挑戰，「我們必須證明民主是可行的」。

中美的博弈涉及方方面面，從楊潔篪、王毅和拜登政府你來我往的表態中，可以發現，中美正在掀起一場有關制度優勢的爭論。

多年來，美國對自己的制度是自信的，認為它所宣揚的「民主」「自由」是普世的。但現實正在打擊美國的這種自信。對外，美國的普世價值觀並沒有給全球，尤其是中東地區帶去和平和繁榮，反而中東亂局不斷。在美國國內，美國的民主催生了特朗普（Donald Trump）這樣的民主怪胎，借民主之名拉攏選票、否認大選結果、鼓動民眾衝擊美國國會等，種種亂象都讓人對美國的「民主」制度產生質疑。

2021年1月6日，騷亂者衝擊國會大廈成為美國恥辱的一幕。而衝擊國會一事得到了特朗普的支持。（AP）

中國崛起加重了外界對美國「民主」的不信任。美國認為中國「不民主」「不自由」，應當進行改革，逐步走上西方的道路。現實是中國並沒有按照美國所想的那樣，而是走出了另外一條道路。並且，中國通過這道路正在崛起，成為美國眼中的挑戰者和有力競爭者。2020年疫情爆發，中國與西方抗疫的不同成果更是令外界反思中美制度孰優孰劣。美國等西方制度不是人類社會最佳或者終極制度的代表，中國的制度也未必沒有優勢。

此前，德國總理默克爾（Angela Merkel）曾提到：「中國的例子表明，即使是一個不民主的國家也可以在經濟上取得成功，這對我們的自由民主是一個重大挑戰。我們還不能提供絕對的證據，證明自由主義制度將贏得勝利。」聯繫至今日拜登政府將中美之間的競爭歸結為「民主與專制」的較量，這説明，西方開始認識到中國制度所帶來的震動效應。