印度32歲男子創立團隊救助新冠病人　還賣車換裝備獲稱「氧氣俠」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-30 16:33

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情愈見升溫，醫療物資短缺，一名32歲男子謝赫（Shahnawaz Shaikh）充分發揮助人精神，自2020年疫情爆發後，他就開始成立團隊來幫助染疫病人，並且動用積蓄甚至賣車來購買氧氣樽，成功拯救不少未能入院的患者，他的無私精神令他獲當地居民稱為「氧氣俠」（Oxygen Man）。

謝赫在孟買成立名為「新冠作戰室」（COVID war room）的團隊，協助救治染疫病人。據半島電視台（Al Jazeera）報道，2020年5月，印度不少醫院因接收新冠病人而爆滿，結果謝赫一位朋友的已懷孕表親未能入院，最後死於醫院門前，這慘痛事件令謝赫萌生成立團隊助人的想法，並且不惜動用自己所有儲蓄，以購買30個氧氣樽幫助新冠病人。

↓謝赫成立「新冠作戰室」團隊助人，點擊圖輯了解↓

為購買氧氣樽而賣車

謝赫稱「我決定向病重者提供氧氣樽，直至他們入院為止。」他之後還擴大團隊至20人，又把自己的福特（Ford）私家車賣掉，以購買額外170個氧氣樽。「新冠作戰室」至今已協助近6000人 ，包括在疫情高峰期的4月期間幫助逾600人。

在疫情極嚴重的4月，醫院病床爆滿，部份民眾未能獲得醫治，幸最後獲得謝赫團隊提供氧氣樽，免費協助他們渡過難關。據《今日印度》報道，謝赫也有把部份氧氣樽捐給醫院。

想改變外界對穆斯林印象

當地居民把謝赫稱為「氧氣俠」（Oxygen Man）。信奉伊斯蘭教的謝赫則有更大的目標，即希望扭轉外界對穆斯林的印象，「今時今日在我們國家對穆斯林有很多負面的事，我希望改變這個形象。」