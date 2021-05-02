外傭強制檢測｜菲律賓外長稱港府安排涉歧視

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-02 19:46

香港政府要求全港37萬名家庭傭工強制檢測，已引起外交爭議。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）5月2日稱香港政府強制外傭接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的做法有歧視意味。

洛欽2日在社交媒體Twitter轉載菲律賓駐港總領事特哈達（Raly Tejada）受訪的報道。

他稱支持總領事在訪問中的說法。他稱此舉雖是好以及救人性命，但仍是有歧視意味地將他們標籤；而如果這是特別惠及菲律賓傭工，便是對其他國籍人士不公平。他稱香港可做得更好。

↓洛欽在Twitter發文

It is a good thing HK is vaccinating domestic workers but our consul is right. Though the effect is good and saving, still marking them out smacks of discrimination and if it is a special favor, it is unfair to other nationalities. HK can do better than that. https://t.co/suAxzwyiFh — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 2, 2021

特哈達於5月2日接受傳媒訪問時，促請港府切勿強迫外傭接種疫苗，強調港府不應具有歧視性，所有情況相似的非本地勞工都須接種。

特哈達又稱香港政府事前沒有諮詢過意見，提醒打針並非僱傭合約一部份；他又指，若接種疫苗是工作規定，不能只限家傭，應包括所有海外僱員。

本港有確診菲傭帶有變種病毒，政府要求全港37萬名家庭傭工強制檢測，勞工及福利局長羅致光日前透露，考慮將接種新冠疫苗列為外傭續約或申請工作簽證要求，更稱外傭非香港居民，可選擇不留港工作。